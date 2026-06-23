Москва23 июнВести.В результате ДТП в Москве погиб водитель мотоцикла, сообщает столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
Авария случилась в районе дома №12 на Снежной улице в северо-восточной части города.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончалсяговорится в публикации
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.