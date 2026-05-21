Москва21 маяВести.В ТиНАО Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссового мотоцикла и такси. В результате аварии погиб управлявший мотоциклом подросток, сообщает столичная ГАИ.
Столкновение произошло на Офицерской улице в районе дома №20.
Водитель кроссового мотоцикла следовал по тротуару и при съезде на проезжую часть совершил столкновение с автомобилем такси, 15-летний подросток скончался на местесказано в канале ведомства в MAX
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.