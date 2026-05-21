В Новой Москве мотоцикл столкнулся с такси, погиб 15-летний подросток

Москва21 мая Вести.В ТиНАО Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссового мотоцикла и такси. В результате аварии погиб управлявший мотоциклом подросток, сообщает столичная ГАИ.

Столкновение произошло на Офицерской улице в районе дома №20.

Водитель кроссового мотоцикла следовал по тротуару и при съезде на проезжую часть совершил столкновение с автомобилем такси, 15-летний подросток скончался на месте сказано в канале ведомства в MAX

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.