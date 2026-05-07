Водитель мопеда столкнулся со встречным автомобилем и погиб во Владивостоке

Водитель мопеда погиб в ДТП во Владивостоке Водитель мопеда столкнулся со встречным автомобилем и погиб во Владивостоке

Москва7 мая Вести.Водитель мопеда Yamaha выехал на встречную полосу и погиб в результате столкновения с автомобилем во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в районе дома 22 по улице Адмирала Юмашева.

По предварительной информации, 7 мая около 00.42 в районе дома № 22 на улице Адмирала Юмашева 22-летний водитель мопеда Yamaha без государственных номеров, двигаясь со стороны улицы Луговая в направлении улицы Нейбута, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Aqua отметили в пресс-службе

Молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту аварии проводится проверка.