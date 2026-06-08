Водитель погиб, пассажиры ранены в заехавшей в водоем иномарке во Владивостоке

Злостный нарушитель ПДД погиб в аварии в Приморье Водитель погиб, пассажиры ранены в заехавшей в водоем иномарке во Владивостоке

Москва8 июн Вести.В результате аварии, которая произошла во Владивостоке на улице Тимирязева, 25-летнй мужчина не справился с управлением иномарки и заехал в водоем, он погиб, три пассажира получили травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Приморского края.

Три пассажира доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, водитель – скончался отмечается в сообщении

Стаж вождения погибшего – 7 лет, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.