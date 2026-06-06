Автомобилист насмерть разбился в Приморье, вылетев с дороги в кювет

В Приморье разбился автомобилист, вылетев на машине с дороги в кювет Автомобилист насмерть разбился в Приморье, вылетев с дороги в кювет

Москва6 июн Вести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб автомобилист. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла на автодороге Артем – Угловое. Предварительно установлено, что водитель автомашины Honda CR-V, не справившись с управлением, вылетел с дороги, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель Honda получил травмы не совместимые с жизнью говорится в канале ведомства в MAX

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.