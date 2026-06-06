Москва6 июнВести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб автомобилист. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария произошла на автодороге Артем – Угловое. Предварительно установлено, что водитель автомашины Honda CR-V, не справившись с управлением, вылетел с дороги, после чего машина перевернулась.
В результате ДТП водитель Honda получил травмы не совместимые с жизньюговорится в канале ведомства в MAX
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.