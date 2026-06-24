Погиб 77-летний автомобилист в ДТП на Ставрополье

На Ставрополье автомобиль вылетел с дороги в кювет, водитель погиб Погиб 77-летний автомобилист в ДТП на Ставрополье

Москва24 июн Вести.В Минераловодском округе Ставропольского края в результате ДТП погиб 77-летний водитель автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 24 июня около 19.40 на 342 км федеральной автодороги Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. Предварительно установлено, что 77-летний водитель EXEED не справился с управлением и протаранил тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 77-летний водитель погиб на месте происшествия. Его 75-летний пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение уточняется в Telegram-канале ведомства

Согласно одной из версий, первопричиной ДТП могло стать ухудшение самочувствия возрастного водителя.