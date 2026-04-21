На Ставрополье при встречном столкновении автомобилей погиб один человек

Москва21 апр Вести.В Курском округе Ставропольского края произошло столкновение двух автомобилей. Есть погибший и раненый, сообщает Telegram-канал краевой Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 21 апреля около 18.40 на 34 км автодороги "Стодеревское - Серноводское - Уваровское" водитель за рулем автомобиля "Шевроле" потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Шкода".

В результате автоаварии 63-летний водитель "Шевроле" погиб на месте происшествия, 38-летний водитель автомобиля "Шкода" с травмами госпитализирован в районную больницу уточняется в сообщении

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту автоаварии, уточняются обстоятельства происшествия. Установлено, что водитель "Шевроле" за последние 2 года не привлекался к административной ответственности.