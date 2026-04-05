Один человек погиб и четверо ранены в результате ДТП в Ставропольском крае

Москва5 апр Вести.Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Грачевском районе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 4 апреля, около 20.30 мск на 12 км трассы Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. Двадцатилетний водитель Lada Priora выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2111.

В результате автоаварии 52-летний пассажир ВАЗ 2111, женщина, от полученных травм скончалась при транспортировке в больницу. Водитель и два пассажира ВАЗ 2111, а также один пассажир Priora с травмами госпитализированы в больницу Грачевского округа написали в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Lada Priora имеет стаж вождения два года, за это время пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Обстоятельства ДТП и степень ответственности его участников устанавливаются, проводится проверка.