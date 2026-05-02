Один человек погиб и один пострадал в ДТП с микроавтобусом в Ставрополье

Легковой автомобиль налетел на микроавтобус в Ставрополье, один человек погиб Один человек погиб и один пострадал в ДТП с микроавтобусом в Ставрополье

Москва2 мая Вести.В Невинномысске произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края в Telegram-канале.

По данным ведомства, около 7.40 на 242 км трассы "Кавказ" автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat.

В результате автоаварии 63-летний водитель микроавтобуса и водитель автомобиля были доставлены в больницу города. Впоследствии 63-летний водитель Fiat скончался говорится в сообщении

В медучреждении остается 57-летний мужчина, который был за рулем Hyundai. Автоинспектор выяснил, что он является жителем соседнего региона и уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.