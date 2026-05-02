Москва2 маяВести.В Невинномысске произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края в Telegram-канале.
По данным ведомства, около 7.40 на 242 км трассы "Кавказ" автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat.
В результате автоаварии 63-летний водитель микроавтобуса и водитель автомобиля были доставлены в больницу города. Впоследствии 63-летний водитель Fiat скончалсяговорится в сообщении
В медучреждении остается 57-летний мужчина, который был за рулем Hyundai. Автоинспектор выяснил, что он является жителем соседнего региона и уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.