Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополье

В Ставрополье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополье

Москва20 июн Вести.Ставропольском крае в результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки погиб один человек, еще девять госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 20 июня около 11.00 на 20-м километре автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, задел дорожное ограждение и выехал на встречную полосу, где произошло столкнулся с "Газелью".

В результате автоаварии 23-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи... На момент ДТП момент в салоне "Газели" находилось 8 пассажиров и водитель, все они доставлены в больницу города Изобильного, где их осматривают медики говорится в сообщении

По информации ГАИ, водитель легкового автомобиля не имел прав. При этом он четыре раза привлекался к ответственности за управлением автомобилем без водительского удостоверения.

Сейчас правоохранители устанавливают степень ответственности обоих водителей.