СК начал проверку после ДТП с девятью пострадавшими в Ставрополье

После ДТП с маршруткой в Ставрополье организована проверка СК начал проверку после ДТП с девятью пострадавшими в Ставрополье

Москва20 июн Вести.В Ставропольском крае организована проверка по факту ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля, сообщили в СУ СКР по региону.

ДТП произошло около 11.00 мск на 20-м километре автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. Водитель легкового автомобиля без прав, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус, выполнявший рейс Изобильный – Ставрополь. От полученных травм он скончался на месте. Восемь пассажиров и водитель "Газели" госпитализированы в ближайшую больницу.

По данному факту в Изобильненском межрайонном следственном отделе следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю организована проверка говорится в сообщении

Губернатор региона Владимир Владимиров поручил региональному Минздраву при необходимости перевести пострадавших в ДТП в краевые больницы.