Москва20 июнВести.В Ставропольском крае организована проверка по факту ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля, сообщили в СУ СКР по региону.
ДТП произошло около 11.00 мск на 20-м километре автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. Водитель легкового автомобиля без прав, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус, выполнявший рейс Изобильный – Ставрополь. От полученных травм он скончался на месте. Восемь пассажиров и водитель "Газели" госпитализированы в ближайшую больницу.
По данному факту в Изобильненском межрайонном следственном отделе следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю организована проверкаговорится в сообщении
Губернатор региона Владимир Владимиров поручил региональному Минздраву при необходимости перевести пострадавших в ДТП в краевые больницы.