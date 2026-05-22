Москва22 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием микроавтобуса в Челябинской области, в котором 1 человек погиб и еще 5 пострадали. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, утром 22 мая на 1740-м км трассы М-5 "Урал" вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса Mercedes, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузопассажирской "Газелью".

В результате водитель микроавтобуса погиб, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь… возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии, в том числе причины и условия.