ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Миасс-Кундравы Обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Челябинской области

Москва18 мая Вести.Обстоятельства ДТП на втором километре трассы Миасс - Кундравы в Челябинской области устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщается в мессенджере МАХ Главного управления МВД России по Челябинской области.

Сегодня в 18:34 на 2 км автодороги Миасс-Кундравы водитель, мужчина 1968 г.р., управляя автомобилем "Лада Ларгус" с прицепом КМЗ, по предварительным данным, при совершении маневра обгон допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "Скания" с полуприцепом "Кроне", под управлением мужчины 1969 г.р., после чего съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся говорится в сообщении ведомства

В результате ДТП 57-летний водитель автомобиля "Лада" скончался на месте происшествия, пассажиры: – женщина 1971 года рождения и мальчик 2022-го – получили травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.