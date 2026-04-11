Москва11 апрВести.В Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина 2003 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 11 апреля в 04.48 часов местного времени в Сосновском районе на 7-м километре автодороги Челябинск — Харлуши. Предварительно установлено, что водитель без прав на Kia Magentis протаранил барьерное ограждение и вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествияговорится в Telegram-канале ведомства
При проверке выяснилось, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины аварии.