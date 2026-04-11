Водитель без прав протаранил дорожное ограждение и погиб в Челябинской области

Москва11 апр Вести.В Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина 2003 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 11 апреля в 04.48 часов местного времени в Сосновском районе на 7-м километре автодороги Челябинск — Харлуши. Предварительно установлено, что водитель без прав на Kia Magentis протаранил барьерное ограждение и вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия говорится в Telegram-канале ведомства

При проверке выяснилось, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины аварии.