В ДТП на 22 километре трассы М-5 "Урал" погиб человек, еще двое пострадали

Москва14 апр Вести.В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 в Люберцах один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла на 22 километре автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоявшую на дороге из-за поломки машину марки "ГАЗ".

В настоящее на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение машин в направлении области временно ограничено. Водителей просят выбирать объездные маршруты. Все обстоятельства случившегося выясняются.