Москва14 апрВести.После дорожно-транспортного происшествия в подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Следователем Следственного управления МУ МВД России "Люберецкое" по факту дорожно-транспортного происшествия … возбуждено уголовное делосообщила в мессенджере MAX Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова
Как сообщалось ранее, водитель грузовика протаранил автомобиль, остановившийся из-за поломки на 22 километре трассы М-5 "Урал".
Один человек погиб на месте, второй – умер в машине скорой помощи. Третий пострадавший выжил и был доставлен в больницу.