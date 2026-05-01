Москва1 маяВести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел трех человек в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
В автомобиле, расположенном в поле вблизи деревни Прозорово, обнаружены тела троих мужчин без внешних признаков насильственной смертиговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
По предварительной информации, причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.