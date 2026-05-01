СК возбудил дело после обнаружения трех тел в машине под Волоколамском

После обнаружения трех тел в машине в Подмосковье возбудили дело СК возбудил дело после обнаружения трех тел в машине под Волоколамском

Москва1 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел трех человек в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

В автомобиле, расположенном в поле вблизи деревни Прозорово, обнаружены тела троих мужчин без внешних признаков насильственной смерти говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

По предварительной информации, причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.