СК возбудил дело после обнаружения трех тел в сгоревшей квартире в Выборге

После обнаружения трех тел в квартире в Выборге возбуждено дело СК возбудил дело после обнаружения трех тел в сгоревшей квартире в Выборге

Москва1 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел трех человек в Выборге, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

Погибших нашли накануне, 30 апреля, после того, как потушили пожар в квартире на улице Мира.

Обнаружены тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщины говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

По предварительным данным, люди могли погибнуть в результате отравления угарным газом. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.