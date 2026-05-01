Москва1 маяВести.Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел трех человек в Выборге, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.
Погибших нашли накануне, 30 апреля, после того, как потушили пожар в квартире на улице Мира.
Обнаружены тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщиныговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
По предварительным данным, люди могли погибнуть в результате отравления угарным газом. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.