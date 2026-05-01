Москва1 маяВести.Появились данные о гибели трех человек в Московской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Утверждается, что в районе деревни Прозорово на территории Волоколамского муниципального округа Подмосковья была обнаружена машина с погибшими.
В ручье обнаружен автомобиль с тремя погибшими под Волоколамскомговорится в публикации
По информации Telegram-канала 112, на месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Отметим, что официального подтверждения о гибели трех человек пока не поступало.