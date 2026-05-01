112: в Подмосковье обнаружили машину с тремя телами

112: под Волоколамском в воде нашли машину с тремя погибшими 112: в Подмосковье обнаружили машину с тремя телами

Москва1 мая Вести.Появились данные о гибели трех человек в Московской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что в районе деревни Прозорово на территории Волоколамского муниципального округа Подмосковья была обнаружена машина с погибшими.

В ручье обнаружен автомобиль с тремя погибшими под Волоколамском говорится в публикации

По информации Telegram-канала 112, на месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Отметим, что официального подтверждения о гибели трех человек пока не поступало.