СК: возбуждено дело по факту гибели рыбаков на Волге в Волгоградской области

Трое мужчин погибли, один пропал после рыбалки под Волгоградом СК: возбуждено дело по факту гибели рыбаков на Волге в Волгоградской области

Москва25 апр Вести.В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рыбаков в реке Волги на территории Светлоярского района, сообщается в MAX-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 24 апреля в полицию поступило сообщение о пропаже моторной лодки с четырьмя мужчинами на борту. Утром они поехали на Волгу рыбачить, но из-за неблагоприятных погодных условий лодка перевернулась. Спасатели обнаружили тела трех мужчин, поиски четвертого и судна продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц отмечается в сообщении

Ведется следствие.