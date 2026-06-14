В Алтайском крае мужчина и двое детей утонули во время катания на лодке

Лодка с шестью детьми опрокинулась в Алтайском крае, погибли трое В Алтайском крае мужчина и двое детей утонули во время катания на лодке

Москва14 июн Вести.В Алтайском крае перевернулась перевозившая детей лодка, погибли двое несовершеннолетних и взрослый мужчина. Об этом сообщил в MAX Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 июня, на озере Линево в Кытмановском районе. Мужчина перевозил шестерых детей на моторной лодке, но на расстоянии около 10-12 метро от берега плавсредство опрокинулось.

В результате происшествия погибли трое человек: водитель лодки, а также двое детей в возрасте восьми и девяти лет говорится в сообщении СК

Остальные четверо детей спаслись.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.