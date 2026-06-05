Лодка с людьми перевернулась в ХМАО-Югре

В Югре перевернулась лодка с людьми, есть погибшие и пострадавшие Лодка с людьми перевернулась в ХМАО-Югре

Москва5 июн Вести.В ХМАО-Югре на реке Обь перевернулась лодка, в которой находились 8 человек. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

ЧП произошло 5 июня, в пятницу, в Октябрьском районе, с маломерным судном "Салют-480". Отмечается, что точной информации о пострадавших пока нет.

Произошло опрокидывание маломерного судна с 8 пассажирами на борту. В настоящее время количество погибших и пострадавших устанавливается говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.