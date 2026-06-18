Три человека до сих пор не найдены в ЯНАО после опрокидывания лодки

В ЯНАО возбуждено дело после пропажи четырех человек на реке Три человека до сих пор не найдены в ЯНАО после опрокидывания лодки

Москва18 июн Вести.В Ямало‑Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело после того, как моторная лодка перевернулась на реке Надым, а из находившихся в ней четырех человек один найден погибшим. Об остальных до сих пор ничего не известно. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Ночью с 9 на 10 июня 2026 года моторная лодка "Аллюр 43" шла по Обской губе — от устья реки Надым в сторону села Ныда. В лодке находились четверо мужчин. Из-за несоблюдения правил безопасной перевозки людей лодка перевернулась, и все оказались в воде.

В ходе поисково-спасательных мероприятий возле берега в акватории Обской губы в 30 км от Ныды обнаружено тело мужчины 1992 года рождения. Поиски оставшихся трех мужчин продолжаются, однако с учетом обстоятельств происшествия и длительного отсутствия сведений о них свидетельствует о наступлении смерти указанных лиц говорится в сообщении

Следователи разбираются в ситуации: опрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности на водном транспорте, которое привело к гибели двух и более человек.