Москва30 июлВести.В Якутии моторная лодка с людьми перевернулась и затонула в реке Амга, спастись удалось одному пассажиру, тела двоих нашли в ходе поисков. Следственные органы проводят проверку в рамках статьи УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
ЧП произошло в ночь на 29 июля. Предположительно, судном управлял пьяный мужчина.
Судоводитель с двумя пассажирами, находившимися на борту лодки с подвесным мотором, в состоянии алкогольного опьянения, переплывали реку Амга. В результате неустановленных причин судно перевернулось и затонуло. Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о произошедшемговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.