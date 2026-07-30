Одному пассажиру удалось спастись с затонувшей лодки на реке в Якутии

В Якутии затонула моторная лодка с людьми, спастись удалось одному пассажиру Одному пассажиру удалось спастись с затонувшей лодки на реке в Якутии

Москва30 июл Вести.В Якутии моторная лодка с людьми перевернулась и затонула в реке Амга, спастись удалось одному пассажиру, тела двоих нашли в ходе поисков. Следственные органы проводят проверку в рамках статьи УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

ЧП произошло в ночь на 29 июля. Предположительно, судном управлял пьяный мужчина.

Судоводитель с двумя пассажирами, находившимися на борту лодки с подвесным мотором, в состоянии алкогольного опьянения, переплывали реку Амга. В результате неустановленных причин судно перевернулось и затонуло. Один пассажир смог выбраться на берег и сообщить о произошедшем говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.