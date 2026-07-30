Тела двух утонувших в реке Амга в Якутии мужчин нашли спустя два дня

Спасатели Якутии нашли тела двух мужчин, утонувших в реке Амга Тела двух утонувших в реке Амга в Якутии мужчин нашли спустя два дня

Москва30 июл Вести.Тела двух мужчин, чья лодка перевернулась на реке Амга 28 июля, обнаружили спасатели в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба Службы спасения Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

Утопленники были найдены под селом Харбалах Таттинского улуса обнаружили тела двух мужчин.

По предварительной информации, трое мужчин возвращались с сенокоса. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленным причинам лодки опрокинулась. До берега сумел доплыть только один человек – выживший уроженец Таттинского улуса отметили в пресс-службе

Тело первого мужчины было обнаружено в 09.30 на дне реки на глубине около двух метров. Рядом была обнаружена опрокинутая лодка. Второго погибшего спустя полчаса случайно обнаружили очевидцы — люди, следовавшие на сенокос. Его тело находилось в двух километрах от места происшествия.

По данным спасателей, погибшие приехали в улус из Намского и Среднеколымского районов на сезонные работы – заготовку сена и строительство коровника.