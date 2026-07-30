Москва30 июлВести.Тела двух мужчин, чья лодка перевернулась на реке Амга 28 июля, обнаружили спасатели в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба Службы спасения Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.
Утопленники были найдены под селом Харбалах Таттинского улуса обнаружили тела двух мужчин.
По предварительной информации, трое мужчин возвращались с сенокоса. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленным причинам лодки опрокинулась. До берега сумел доплыть только один человек – выживший уроженец Таттинского улусаотметили в пресс-службе
Тело первого мужчины было обнаружено в 09.30 на дне реки на глубине около двух метров. Рядом была обнаружена опрокинутая лодка. Второго погибшего спустя полчаса случайно обнаружили очевидцы — люди, следовавшие на сенокос. Его тело находилось в двух километрах от места происшествия.
По данным спасателей, погибшие приехали в улус из Намского и Среднеколымского районов на сезонные работы – заготовку сена и строительство коровника.