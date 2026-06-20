Москва20 июн Вести.Двое мужчин, выехавшие Жиганский район на лодках, пропали, сообщила пресс-служба Службы спасения Республики Саха (Якутии) в мессенджере МАХ.

Сообщение о пропаже поступило 19 июня, однако последний раз мужчин видели 13 июня.

Известно, что это отец и сын, выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. В сообщении говорится, что в это время наблюдался сильный ураганный ветер