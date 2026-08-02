Пять человек пропали в трех улусах Якутии Пятеро мужчин пропали в трех улусах Якутии

Москва2 авг Вести.Пятеро мужчин пропали в Усть-Майском, Кобяйском и Нюрбинском улусах в период с 25 по 30 июля, сообщила пресс-служба Службы спасения Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

Так, в ночь на 26 июля в ЕДДС обратился специалист администрации Аканинского наслега Нюрбинского улуса с заявлением о пропаже мужчины 1978 года рождения.

Со слов заявителя, мужчина ехал на тракторе из села Чкалов в село Акана, но перепутал дорогу и вернулся обратно в Чкалов. Сами поиски начались еще вечером 25 июля. Трактор был обнаружен в местности Бөрө Бааhыната всего в 1,5 км от села Чкалов написали в ведомстве

Тракториста ищут трое спасателей, сотрудники полиции и местные жители.

На следующий день, 27 июля, в дежурную часть МВД России по Усть-Майскому району сообщили о пропаже мужчины 1950 года рождения. Есть данные, что 3 июня он выехал на участок местности Джабатма для временного проживания и отдыха, в труднодоступный район без связи. С тех пор пенсионер не сообщал о себе. Происшествие находится на контроле службы спасения.

Днем 30 июля в ЕДДС Кобяйского улуса сообщили о пропаже одного человека из группы.

27 июля около 17.00 трое мужчин (1985, 1986 и 1999 г. р.) выехали из села Сегян-Кюель на моторной лодке против течения реки Тумара. Их целью была доставка провизии застрявшим автомобилям АО "Прогноз", находящимся примерно в 15 километрах от села. Утром 29 июля спутники обнаружили отсутствие самого молодого участника похода (1999 г. р.) отметили в пресс-службе

Мужчины искали своего коллегу, однако безрезультатно. Около 17.00 29 июля они вернулись в село, рассказали матери пропавшего об инциденте и поехали к месту стоянки на "Урале". Происшествие находится на контроле службы спасения.