В Якутии спасли пожилую женщину, у которой имелись проблемы с памятью Спасатели Якутии вернули домой ушедшую из дома женщину с признаками деменции

Москва20 июн Вести.Пропавшую в Верхоянском районе Якутии пожилую женщину спасатели обнаружили в 5 километрах от ее села Юттях, ее жизни ничего не угрожает, сообщается в MAX-канале Службы спасения республики.

Информация о пропаже женщины 1950-го года рождения поступила в ЕДДС района. Со слов дочери, она вышла из дома ночью с 17 на 18 июня и пропала. Дети видели ее идущей в сторону леса. У женщины наблюдаются проблемы с памятью. 19 июня пять спасателей вышли на поиски.

Женщина была найдена в 5 километрах от населенного пункта Юттях отмечается в сообщении

Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.