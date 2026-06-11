На Камчатке разыскивается пропавшая пять дней назад 78-летняя женщина Проводится доследственная проверка исчезновения 78-летней жительницы Камчатки

Москва11 июн Вести.По факту безвестного исчезновения жительницы поселка Нагорный Елизовского района организована доследственная проверка ушедшей 6 июня 2026 года из дома 78-летняя женщины, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Камчатскому краю.

Проверяются лесные массивы, водоемы, проселочные дороги, дачные участки, хозпостройки, заброшенные здания, устанавливаются возможные маршруты передвижения женщины отмечается в сообщении

По окончании доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.