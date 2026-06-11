Москва11 июнВести.По факту безвестного исчезновения жительницы поселка Нагорный Елизовского района организована доследственная проверка ушедшей 6 июня 2026 года из дома 78-летняя женщины, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Камчатскому краю.
Проверяются лесные массивы, водоемы, проселочные дороги, дачные участки, хозпостройки, заброшенные здания, устанавливаются возможные маршруты передвижения женщиныотмечается в сообщении
По окончании доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.