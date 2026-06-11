Москва11 июн Вести.На Камчатке спасатели продолжают поиски пропавшей 6 июня 76-летней женщины, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Жительница поселка Нагорный отправилась на прогулку и не вернулась.

Спасатели МЧС России привлекались на поиски женщины, пропавшей в поселке Нагорного Елизовского округа. За сутки обследовано: 3,5 квадратных километра лесного массива говорится в сообщении ведомства в канале МАХ

После исчезновения женщины родственники искали ее до темноты, после чего обратились в правоохранительные органы. В понедельник, 8 июня, сообщалось о приостановке поисковой операции из-за отсутствия положительных результатов.

По информации МЧС, за время поисков были обследованы более 16 квадратных километров. К работе подключался в том числе беспилотный летательный аппарат. В поисках пропавшей пенсионерки участвуют 67 человек и 31 единица техники.