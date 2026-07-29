Москва29 июл Вести.Пенсионерку, заблудившуюся 27 июля во время сбора дикоросов, продолжают искать на Сахалине, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в мессенджере МАХ.

Женщина вместе с подругами собирала дикоросы вблизи села Воскресенское Анивского района, однако потеряла ориентир и заблудилась.

Пенсионерку продолжают искать… Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова увеличат радиус обследуемой территории труднопроходимого лесного массива написали в пресс-службе

Уточняется, что в ночное время спасатели искали женщину при помощи беспилотника, оснащенного камерой с тепловизором.