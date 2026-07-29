МЧС: ушедшую за грибами и заблудившуюся женщину спасли в Приморье

В Приморье спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину МЧС: ушедшую за грибами и заблудившуюся женщину спасли в Приморье

Москва29 июл Вести.Спасатели МЧС России нашли заблудившуюся во время сбора грибов в лесу женщину в муниципальном округе Спасск-Дальний, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.

В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что женщина 1982 года рождения заблудилась и потерялась в лесу во время похода за грибами в районе села Евсеевка.

Менее одного часа потребовалось спасателям, чтобы найти и вывести из леса потерявшуюся гражданку отмечается в сообщении

Медицинская помощь не потребовалась.