Москва29 июлВести.Спасатели МЧС России нашли заблудившуюся во время сбора грибов в лесу женщину в муниципальном округе Спасск-Дальний, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.
В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что женщина 1982 года рождения заблудилась и потерялась в лесу во время похода за грибами в районе села Евсеевка.
Менее одного часа потребовалось спасателям, чтобы найти и вывести из леса потерявшуюся гражданкуотмечается в сообщении
Медицинская помощь не потребовалась.