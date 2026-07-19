В Приморье спасатели нашли мужчину, который заблудился на горе Скалистая

МЧС: спасатели нашли пропавшего мужчину в Приморском крае В Приморье спасатели нашли мужчину, который заблудился на горе Скалистая

Москва19 июл Вести.В Приморском крае спасатели нашли мужчину, который заблудился на горе Скалистая. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Вечером 18 июля в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Партизанском округе потерялся мужчина 1996 года рождения. Специалисты МЧС незамедлительно приступили к поискам пропавшего.

Обследовав около 6 км скалисто-лесистой местности в условиях пересеченного рельефа с наличием естественных препятствий и ночной видимости, спасатели МЧС России обнаружили пропавшего и вывели его отметили в пресс-службе ведомства в МАХ

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

МЧС напоминает жителям и гостям региона, что перед походом следует регистрировать свой маршрут, а также учитывать погодные условия.