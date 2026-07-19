Москва19 июлВести.В Приморском крае спасатели нашли мужчину, который заблудился на горе Скалистая. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Вечером 18 июля в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Партизанском округе потерялся мужчина 1996 года рождения. Специалисты МЧС незамедлительно приступили к поискам пропавшего.
Обследовав около 6 км скалисто-лесистой местности в условиях пересеченного рельефа с наличием естественных препятствий и ночной видимости, спасатели МЧС России обнаружили пропавшего и вывели егоотметили в пресс-службе ведомства в МАХ
Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
МЧС напоминает жителям и гостям региона, что перед походом следует регистрировать свой маршрут, а также учитывать погодные условия.