На Камчатке спасатели эвакуировали мужчину, застрявшего в лесу На Камчатке спасатели эвакуировали мужчину при помощи бортовой лебедки

Москва20 июл Вести.На Камчатке спасатели эвакуировали мужчину, застрявшего в лесу из-за поломки вездехода. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, мужчина охранял домики на туристической базе. Когда у него закончились продукты, он решил самостоятельно добраться домой. Мужчина сообщил в экстренные службы, что намерен добраться до реки, чтобы выйти в бухту Жировую и вернуться в Петропавловск-Камчатский.

Вездеход, на котором он пытался доехать до реки для дальнейшего следования на лодке по бухте Жировой, сломался, а сам мужчина повредил ногу и не мог двигаться отметили в пресс-службе МЧС Камчатского края в МАХ

Как уточняется, спасатели обнаружили пропавшего примерно в 6 км от туристической базы. Поскольку местность не позволяла посадить вертолет, эвакуировать мужчину пришлось при помощи лебедки. На борту пострадавшему оказали первую помощь и сделали перевязку ноги.