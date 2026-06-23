Спасатели ищут рыбаков, перевернувшихся на катере в Авачинском заливе Камчатки Ми-8 МЧС вылетел на поиски катера, перевернувшегося в Авачинском заливе Камчатки

Москва23 июн Вести.Вертолет Ми-8 вылетел на поиски катера с рыбаками, перевернувшегося в Авачинском заливе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в ночь на 23 июня.

По предварительным данным, трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся отметили в пресс-службе

Рыбак также оповестил своих товарищей, которые первыми отправились на поиски катера. Однако их поиски оказались безрезультатными, поэтому женщина позвонила спасателям.

С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи написали в сообщении

В поисках также задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы. Все проходящие суда оповещены об инциденте. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.