Москва23 июнВести.Вертолет Ми-8 МЧС России, который использовали для поиска рыбаков, катер которых перевернулся в Авачинском заливе, вернулся на базу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
С воздуха в 10 км от береговой линии бухты Жировая наблюдают нос затонувшей лодки, людей на ней не обнаружено. Та эта лодка или нет - устанавливается. Вертолет вернулся. Поиск продолжаетсяотметили в сообщении
Там также уточнили, что для усиления группировки поисковиков вышел катер "Марлин". Решения о конфигурации поисков будут принимать исходя из погодных условий.
Ранее сообщалось, что 22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека.
Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были. В районе поиска продолжает работать буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы и волонтеры.
СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.