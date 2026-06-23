Поиски рыбаков, бывших на затонувшем на Камчатке катере, продолжат с воды

Вертолет МЧС России вернулся после поиска рыбаков в бухте на Камчатке Поиски рыбаков, бывших на затонувшем на Камчатке катере, продолжат с воды

Москва23 июн Вести.Вертолет Ми-8 МЧС России, который использовали для поиска рыбаков, катер которых перевернулся в Авачинском заливе, вернулся на базу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

С воздуха в 10 км от береговой линии бухты Жировая наблюдают нос затонувшей лодки, людей на ней не обнаружено. Та эта лодка или нет - устанавливается. Вертолет вернулся. Поиск продолжается отметили в сообщении

Там также уточнили, что для усиления группировки поисковиков вышел катер "Марлин". Решения о конфигурации поисков будут принимать исходя из погодных условий.

Ранее сообщалось, что 22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека.

Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были. В районе поиска продолжает работать буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы и волонтеры.

СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.