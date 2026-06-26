Поиск пропавших на Камчатке рыбаков продолжат в режиме попутного патрулирования МЧС: поиски рыбаков на Камчатке продолжатся в режиме попутного патрулирования

Москва26 июн Вести.Поиски пропавших в Авачинском заливе на Камчатке троих рыбаков, упавших с перевернувшегося катера в ночь на 23 июня, будут продолжаться в режиме попутного патрулирования. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Координатор поисково-спасательной операции — Морской спасательный подцентр — принял решение о переводе поиска в режим попутного. Маршрут патрулирования скорректирован с учётом района происшествия. С собой у спасателей и инспекторов беспилотные летательные аппараты для охвата большей территории поиска. При наличии возможности будет проводиться детальный осмотр и съемка в высоком разрешении акватории и береговой линии уточняется в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Информация о ЧП с маломерным судном, на борту которого находились трое человек, поступило в ночь на 23 июня в акватории Авачинской бухты. Опрокинувшийся катер был найден спасателями. Рыбаков обнаружить не удалось.

Как уточнили в МЧС, за три дня поисков обследовано 2330 кв. км акватории Авачинского залива и около 500 км прибрежной полосы. По воде обследовано около 550 кв. км прибрежной акватории Авачинского залива и береговой линии в районе бухт Песчаной, Жировой, Лиственничной, Вилючинской, Опасной, Саботажной, Саранной, острова Старичкова.