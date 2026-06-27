На Камчатке продолжают поиски троих рыбаков МЧС Камчатки: поиски рыбаков продолжаются в режиме попутного патрулирования

Москва27 июн Вести.Инспекторы ГИМС продолжают поиски троих рыбаков в режиме попутного патрулирования, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

В рамках патрулирования Авачинского залива инспекторы ГИМС МЧС России на катере "Марлин" выдвинулись на попутный поиск троих рыбаков написали в пресс-службе

Также на борту находится оператор БПЛА, применение которого позволит охватить большую территорию для поиска. Маршрут патрулирования скорректирован с учетом района происшествия.

Информация о ЧП с маломерным судном, на борту которого находились трое человек, поступило в ночь на 23 июня в акватории Авачинской бухты. Опрокинувшийся катер был найден спасателями. Рыбаков обнаружить не удалось.