Москва24 июнВести.Буксир Морской спасательной службы присоединился к поискам рыбаков, пропавших в Авачинском заливе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
На поиски рыбаков также вышел спасательный буксир Морской спасательной службыотметили в сообщении
Ранее на поиски был направлен катер с водолазами и вертолет Ми-8.
22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека.
Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были.
СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.