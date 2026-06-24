Спасательный буксир вышел на поиски пропавших на Камчатке рыбаков

Команду поисковиков пропавших на Камчатке рыбаков усилили спасательным буксиром Спасательный буксир вышел на поиски пропавших на Камчатке рыбаков

Москва24 июн Вести.Буксир Морской спасательной службы присоединился к поискам рыбаков, пропавших в Авачинском заливе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

На поиски рыбаков также вышел спасательный буксир Морской спасательной службы отметили в сообщении

Ранее на поиски был направлен катер с водолазами и вертолет Ми-8.

22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека.

Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были.

СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.