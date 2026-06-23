СК Камчатки возбудил дело по факту переворачивания катера в Авачинской бухте Дело о нарушении ТБ, повлекшем смерть трех человек, возбудил СК Камчатки

Москва23 июн Вести.Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено в связи с происшествием в акватории Авачинской бухты Тихого океана, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что 22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека. Рыбаки оказались в воде, их местонахождение не установлено, проводятся поисково-спасательные мероприятия.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего отметили в пресс-службе

Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были. В районе поиска продолжает работать буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы и волонтеры.