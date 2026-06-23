Москва23 июнВести.Камчатская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия с катером, перевернувшимся в Авачинском заливе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Дальнему Востоку в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся.
Камчатской транспортной прокуратурой ситуация поставлена на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшегонаписали в пресс-службе
В данный момент производится поисково-спасательная операция, на поиски рыболовов вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.