Вертолет Ми-8 и катер с водолазами направлены к месту пропажи рыбаков Камчатки

Поиски рыбаков в Авачинском заливе Камчатки ведутся с воды и с воздуха Вертолет Ми-8 и катер с водолазами направлены к месту пропажи рыбаков Камчатки

Москва23 июн Вести.На Камчатке продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе, к месту происшествия направлен катер с водолазами и вертолет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Утром 24 июня из Петропавловска-Камчатского в район происшествия направился катер "Лидер" поисково-спасательного отряда... На его борту водолазная группа, а также полицейский… Кроме того, к вылету из города Елизово готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями… на борту отметили в пресс-службе

Также панируется применить для поисков беспилотники, если позволят погодные условия.

Ранее сообщалось, что 22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека.

Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были.

СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.