Москва23 июнВести.На Камчатке продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе, к месту происшествия направлен катер с водолазами и вертолет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
Утром 24 июня из Петропавловска-Камчатского в район происшествия направился катер "Лидер" поисково-спасательного отряда... На его борту водолазная группа, а также полицейский… Кроме того, к вылету из города Елизово готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями… на бортуотметили в пресс-службе
Также панируется применить для поисков беспилотники, если позволят погодные условия.
Ранее сообщалось, что 22 июня 2026 года в акватории Авачинской бухты Тихого океана в районе острова Старичков и мыса Опасный опрокинулось маломерное судно, на борту которого находилось три человека.
Катер был найден спасателями МЧС России, обследовавшими акваторию с вертолета Ми-8. К сожалению, рыбаки обнаружены не были.
СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.