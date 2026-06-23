Москва23 июн Вести.Катер, перевернувшийся в Авачинском заливе, нашли спасатели на вертолете Ми-8, бывшие на нем рыбаки не обнаружены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

С воздуха была обследована акватория напротив бухт Вилючинской и Жировой. К сожалению, рыбаки обнаружены не были. В районе поиска продолжает работать буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы и волонтеры написали в пресс-службе

Ранее сообщалось, что трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. На поиски рыболовов вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Обстоятельства происшествия с катером устанавливает Камчатская транспортная прокуратура.