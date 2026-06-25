На Камчатке третий день ищут пропавших рыбаков Операция по поиску пропавших рыбаков возобновилась на Камчатке

Москва25 июн Вести.В Камчатском крае возобновилась операция по поиску пропавших рыбаков в Авачинском заливе, где опрокинулось маломерное судно. Как сообщает региональный главк МЧС России, в район происшествия направится катер "Лидер" с водолазами-спасателями.

Вертолет Ми-8 МЧС России также вылетел в район поисков уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Накануне, 24 июня, во второй день поисков авиацией было обследовано более 1000 кв. км акватории Авачинского залива и около 105 км прибрежной полосы. Также по воде обследовано около 200 кв. км и береговой линии и Авачинский залив на удалении 20 км от берега.

ЧП с маломерным судном, на борту которого находились трое человек, произошло 22 июня в акватории Авачинской бухты. Опрокинувшийся катер был найден спасателями. Рыбаков обнаружить не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.