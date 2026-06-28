Москва28 июн Вести.Инспекторы ГИМС вновь вышли на попутный поиск троих рыбаков, пропавших 23 июня в Авачинской бухте, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Инспекторы Центра ГИМС … утром 28 июня на катере "БЛ-820" выдвинулись для попутного поиска троих рыбаков в рамках патрулирования Авачинского залива… На борту также находится спасатель Камчатского спасательного центра МЧС России с беспилотным летательным аппаратом написали в пресс-службе

Маршрут патрулирования скорректировали, добавив район происшествия

Информация о ЧП с маломерным судном, на борту которого находились трое человек, поступило в ночь на 23 июня в акватории Авачинской бухты. Опрокинувшийся катер был найден спасателями. Рыбаков обнаружить не удалось.