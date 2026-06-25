Еще один катер присоединился к поискам пропавших рыбаков на Камчатке

К поискам пропавших рыбаков на Камчатке присоединился еще один катер Еще один катер присоединился к поискам пропавших рыбаков на Камчатке

Москва25 июн Вести.К операции по поиску рыбаков, пропавших в Авачинском заливе на Камчатке, подключился еще один катер. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

К поисковым работам также присоединился катер "Марлин" Центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, поиски троих пропавших рыбаков ведутся третий день. 25 июня в район происшествия направлен катер "Лидер" с водолазами-спасателями и вертолет Ми-8 МЧС России.

ЧП с маломерным судном, на борту которого находились трое человек, произошло 22 июня в акватории Авачинской бухты. Опрокинувшийся катер был найден спасателями. Рыбаков обнаружить не удалось.

К настоящему времени обследовано более 1000 кв. км акватории Авачинского залива и около 105 км прибрежной полосы. Также по воде обследовано около 200 кв. км и береговой линии и Авачинский залив на удалении 20 км от берега.