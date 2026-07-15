На Сахалине спасли пожилого рыбака, 9 дней плутавшего по лесу

На Сахалине спасли пенсионера, 9 дней плутавшего по лесу На Сахалине спасли пожилого рыбака, 9 дней плутавшего по лесу

Москва15 июл Вести.На Сахалине сотрудники МЧС спасли пожилого рыбака, который 9 дней плутал в лесу и пытался найти выход. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

С 6 июля мужчина пытался найти выход, прорубая себе путь в лесном массиве вблизи села Пильво.

В поисках пенсиона участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, МВД, рыбоохраны и родные мужчины. Были проанализированы и обследованы участки местности.

Обессиленный мужчина найден на левом берегу реки Пилевка, в километре от места, где он оставил машину. Его обнаружили Василий и Николай, неравнодушные соседи пропавшего рыбака, присоединившиеся к поискам в качестве добровольцев говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.