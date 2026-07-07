Москва7 июлВести.На Сахалине ведется проверка по факту обнаружения тела 52-летнего рыбака в акватории залива Терпения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Установлено, что 7 июля мужчина занимался ловом рыбы в Поронайском районе.
В какой-то момент он запутался в снастях и ушел под водуговорится в публикации СУ СК России по Сахалинской области в Telegram-канале
Очевидцы трагедии смогли оперативно извлечь пострадавшего из воды, но до прибытия медработников спасти его жизнь не удалось. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Для установления ее причины назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили следователи.