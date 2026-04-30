Рыбак утонул на Волге в Татарстане, организована проверка

В Татарстане рыбак перевернулся на лодке у берега и погиб, организована проверка Рыбак утонул на Волге в Татарстане, организована проверка

Москва30 апр Вести.Около поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана рыбак перевернулся на лодке недалеко от берега Волги и утонул. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России в мессенджере MAX.

Уточняется, что на мужчине не было спасательного жилета.

Трагедия произошла днем 29 апреля.

Организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.