Москва4 июнВести.На реке Волге в Татарстане спасли из воды 59-летнего мужчину, который выпал из лодки во время плавания, сообщается в MAX-канале МЧС республики.
Поступило сообщение, что на Волге вблизи Займищенского моста на 779-м километре трассы М-7 "Волга" из лодки выпал мужчина. Маломерное судно кружится на месте. На место выехали спасатели.
На месте установлено, что очевидцы спасли из воды 59-летнего мужчину, который выпал из лодки во время плавания. Спасательного жилета на мужчине не былоотмечается в сообщении
Маломерное судно было эвакуировано на базу-стоянку. Мужчине была оказана первая помощь. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали общее переохлаждение и закрытый перелом ребер. Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №12 Казани. Предварительная причина инцидента — нарушение правил плавания.