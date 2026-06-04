МЧС: в Татарстане спасли упавшего во время плавания в Волгу судоводителя

Водитель лодки выпал в реку во время плавания в Татарстане МЧС: в Татарстане спасли упавшего во время плавания в Волгу судоводителя

Москва4 июн Вести.На реке Волге в Татарстане спасли из воды 59-летнего мужчину, который выпал из лодки во время плавания, сообщается в MAX-канале МЧС республики.

Поступило сообщение, что на Волге вблизи Займищенского моста на 779-м километре трассы М-7 "Волга" из лодки выпал мужчина. Маломерное судно кружится на месте. На место выехали спасатели.

На месте установлено, что очевидцы спасли из воды 59-летнего мужчину, который выпал из лодки во время плавания. Спасательного жилета на мужчине не было отмечается в сообщении

Маломерное судно было эвакуировано на базу-стоянку. Мужчине была оказана первая помощь. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали общее переохлаждение и закрытый перелом ребер. Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №12 Казани. ‎Предварительная причина инцидента — нарушение правил плавания.